Juventus, Chiellini: “Dopo la Champions abbiamo reagito sul campo”

La tripletta di Ronaldo chiude la gara esterna sul terreno del Cagliari in mezz’ora, poi i bianconeri amministrano il risultato e contengono la reazione degli isolani. Queste le parole del difensore dei bianconeri Giorgio Chiellini dopo il successo contro i sardi. «Dopo la Champions abbiamo reagito sul campo. Ora bisogna parlare poco e stare uniti, dimostrando che vogliamo fare bene e che ci crediamo fino alla fine. Oggi era una tappa importante perché loro sono un’ottima squadra, ma abbiamo meritato e ora dobbiamo dare continuità. Se siamo uniti possiamo fare grandi cose, pensando solo a noi stessi, una partita alla volta: questa è l’unica ricetta per fare bene da qui alla fine. Ora abbiamo una settimana per lavorare e poi la sosta per recuperare un po’ di giocatori: sfrutteremo il tempo per vedere come migliorare le nostre prestazioni».