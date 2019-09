Juventus, Chiellini dopo l’infortunio: “Grazie per il sostegno. Sono certo che rimarrà il ricordo di un’altra sfida vinta”

Una vittoria anche per il proprio capitano. La Juventus ha regalato un sorriso a Giorgio Chiellini battendo il Napoli nella sfida di sabato sera all’Allianz Stadium. In un momento molto delicato della sua carriera, il centrale difensivo ha potuto gioire nonostante il recente infortunio che lo ha colpito.

Per il difensore, almeno 5 mesi di stop, e una lunga battaglia per tornare in campo. All’indomani della gara contro i partenopei, il capitano bianconero ha voluto ringraziare i compagni per la vittoria e tutte le persone che gli hanno dedicato un pensiero dopo il problema fisico.

VINCERO’ – “Grazie alla mia squadra che ieri sera mi ha regalato questa vittoria, grazie a tutti i miei tifosi e persone care che mi hanno donato un pensiero di conforto, e grazie ai tanti avversari che mi hanno piacevolmente sorpreso con attestati di stima ed affetto. E grazie al destino che mi ha regalato questa bella sfida che vivo davvero con tanto entusiasmo, certo che rimarrà il ricordo di un’altra sfida vinta!!!”, ha scritto Chiellini sul proprio profilo Instagram.