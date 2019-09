Juventus, Chiellini sarà operato domani in Austria

Un lungo stop attende Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus, che ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio durante la preparazione della gara contro il Napoli, sarà costretto a rimanere lontano dai campi di gioco per diversi mesi. Il percorso di recupero inizierà già dalla giornata di domani, quando il giocatore si recherà in Austria per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Il suo rientro in Italia è previsto nella giornata di giovedì, mentre per vederlo nuovamente in campo si dovranno attendere circa sei mesi.