Juventus, Chiellini svela il suo futuro

Sono state ore di fuoco per Giorgio Chiellini. A seguito delle prime rivelazioni sul suo libro, il difensore della Juventus si è trovato a dover fronteggiare diverse accuse e pareri pesanti. Gli ultimi pensieri sono stati quelli di Marco Tardelli e Luca Toni che hanno commentato la querelle avuta dal centrale bianconero e Mario Balotelli.

Ma tra tanti estratti dal suo libro, ci sono parti anche più serene e romantiche come il suo rapporto con la Vecchia Signora che Chiellini non pare aver intenzione di interrompere nel breve periodo.

Il futuro di Chiellini

Il centrale, neppure dopo l’infortunio avuto ad inizio della stagione si è mai arreso e mai ha pensato a fermarsi: “Dopo l’infortunio non ho mai pensato di non tornare forte com’ero prima”, ha detto Chiellini. “Il mio unico pensiero era soltanto quello di giocare un anno in più perché questo 2020 conta a metà. Arriverò fresco come una rosa al finale di stagione, e non spappolato come al solito da trenta o quaranta micidiali partite”. E il futuro non è solo la fine di questa annata, ma anche le prossime: “Il dubbio su come proseguire o non proseguire la carriera me lo sono tolto subito, all’istante: continuo, naturalmente, e continuo con la Juventus, perché non si lasciano le cose a metà. Mi dovranno sopportare ancora a lungo a Torino. Poi, tra un paio d’anni dirò basta”.

Altro rinnovo in casa Juventus

Ma in casa bianconera, non toccherà solo a Chiellini pensare al futuro. Infatti, come il centrale, anche Gianluigi Buffon guarda avanti e non intende fermarsi. Il portiere ha deciso di continuare con la Juventus, almeno un’altra stagione. Tanti i rumors sul destino dell’estremo difensore che, però, non avrebbe mai messo in discussione il suo rapporto con la Vecchia Signora e, anzi, avrebbe subito trovato la soluzione col patron Andrea Agnelli. Una telefonata, o poco più, per rinnovare il contratto e provare a vincere insieme. Non solo lo scudetto ma, magari, anche quella Champions League che manca nella bacheca dei trofei di Buffon.