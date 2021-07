Juventus, Chiellini torna, firma e promette: “Voglio vincere qualche coppetta”

Il difensore lunedì sarà a Torino per iniziare la nuova stagione da campione d'Europa

COPPETTE - Chiellini riparte con una promessa al suo popolo bianconero: «Qualche giorno di vacanza in più l’avrei fatto, ma lunedì sarò da Allegri, e felice di ricominciare -riporta la Gazzetta dello Sport- Mi sono ritrovato a imparare più canzoni napoletane in una estate che in tutta la vita. Abbiamo scoperto usciti dalla “bolla” che l’Italia era impazzita per noi e la diffusione di quella mia foto con lo strattone mi ha stupito. E poi sono andato oltre ogni sogno, alzando la coppa da capitano». Ieri Chiellini ha ricevuto un premio e una pergamena (per «la straordinaria impresa di aver condotto la Nazionale di calcio sul tetto d’Europa») nella sua Livorno dal sindaco Luca Salvetti e dopo ha confermato che lunedì sarà a Torino affamato più che mai nonostante i suoi 36 anni. "Voglio vincere qualche coppetta» ha detto Chiellini a Livorno.