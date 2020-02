Juventus, Chiellini vuole giocare contro l’Inter: la richiesta alla società per essere titolare nel derby d’Italia

Arrivare alla sfida contro l’Inter del 1 marzo per scendere in campo da titolare. Questo l’obiettivo di capitan Giorgio Chiellini che vuole tornare protagonista con la Juventus. Il difensore ha fatto il proprio ritorno in campo nell’ultima gara contro il Brescia dopo 5 mesi di stop e vuole essere pronto e in forma per il derby d’Italia.

Da qui, ecco la richiesta fatta alla società: giocare un’amichevole o una partita vera con l’U23 o l’U19 durante la settimana. Le possibilità esistono e presumibilmente Chiellini scenderà in campo mercoledì o giovedi. Intanto il centrale dovrà farsi trovare pronto perché con la squalifica di Bonucci contro la Spal, sarà l’unico difensore centrale a disposizione di Sarri in panchina. In campo dovrebbero vedersi Rugani e de Ligt.