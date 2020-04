Juventus-Chiesa, accordo raggiunto sull’ingaggio

Se ne parla ormai da tanto tempo. Federico Chiesa sembra destinato a vestire la maglia della Juventus. L’ala della Fiorentina ha vissuto delle stagioni ad alto livello impressionando non solo i bianconeri, ma anche tante altre big. Sul classe 1997 c’è anche l’Inter e in estate è previsto un derby d’Italia sul mercato.

ACCORDO RAGGIUNTO – Nel frattempo però arrivano indiscrezioni sull’ingaggio offerto dalla Juventus al calciatore. Secondo quanto riportato dalla Stampa il padre Enrico, agente del figlio, avrebbe strappato uno stipendio annuo di 5 milioni di euro. Cifre importanti per un giocatore che ha l’opportunità di misurarsi in un grande club. Attenzione però a Commisso. Il patron viola non farà sconti sul cartellino e aspetta il rilancio di United e Inter per rendere più redditizia la cessione. In estate si vedrà, Coronavirus permettendo.