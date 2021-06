Juventus, Chiesa: “Ecco cosa imparo da Ronaldo”

Chiesa, esterno della Juventus e della Nazionale, ha parlato della sua carriera e di Cristiano Ronaldo

Protagonista assoluto della Juventus , Federico Chiesa ha rilasciato una lunga intervista a CalcioShop, occasione in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera: "La mia famiglia è stata importantissima nella mia carriera. Quando ho iniziato a muovere i primi passi avevo la palla attaccata ai piedi. La passione me l’ha trasmessa mio padre, a sette anni mi portava alla Settimianese, una scuola calcio a Firenze e ho iniziato il mio percorso calcistico".

SUL PADRE – “Con lui ho un bellissimo rapporto. Lui ha molti anni di esperienza: quando mi dà qualche consiglio mi fa piacere. Giocando a calcio tutti i giorni mi piace parlare anche di altri argomenti, ma nella mia famiglia quasi tutti si intendono di calcio. Mia mamma ha seguito mio papà per 20 anni. Mi hanno dato tanti consigli su come comportarmi, mi hanno trasmesso i valori dell’umiltà e della voglia di continuare a migliorarsi. Crescendo mi hanno sempre chiesto il massimo, sia nel calcio e sia negli studi e a scuola. Il percorso che ho fatto mi ha aiutato a diventare l’uomo che sono oggi".

SULLL'ESORDIO - "L’esordio è stata un’emozione indescrivibile. Poi ci sono altre partite dopo quella che mi porto dentro. Un'altra è Fiorentina Primavera contro la Juve Primavera a Vinovo: ho fatto gol, ai quarti di finale di Coppa Italia. Ricordo questa gara perché mi ha dato la consapevolezza di poter restare tra i grandi. Paulo Sousa mandava spesso i giovani dalla prima squadra in Primavera, per capire se possedessero l’umiltà e i valori anche scendendo di categoria e non snobbando l’impegno. Non bisogna mai sottovalutare nessun tipo di partita".

SU CRISTIANO RONALDO - "C’è sempre qualcosa da migliorare. Ogni giorno vado al campo motivato per cercare nuovi stimoli e dare di più. Ci sono tanti aspetti tecnici, come il tiro in porta: gioco con uno dei più forti calciatori della storia che sa veramente come si calcia un pallone, Cristiano Ronaldo. Cerco di osservarlo in tutto e per tutto, è unico nel suo genere".