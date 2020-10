Juventus, Chiesa: “Ringrazio Firenze e i tifosi ma orgoglioso di essere bianconero”

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa ha risposto alle domande dei giornalisti invitati all’Allianz Stadium per la sua presentazione. “Intanto ringrazio pubblicamente la Fiorentina e la città di Firenze, mi hanno fatto crescere come uomo e come persona. Ringrazio Della Valle, il presidente Commisso e i tifosi della Fiorentina, che mi hanno supportato sempre nel bene e nel male. Ho saputo negli ultimi giorni di mercato di questa possibilità di andare alla Juventus e sono davvero contento di scendere in campo con questa maglia prestigiosa. Sicuramente c’è un po’ di responsabilità ma io penso a giocare e a mettermi a disposizione di allenatore e compagni. Devo ancora imparare quello che ci chiede il mister bene, ma sono contento di essere qua”

Minacce da Firenze per l’addio – “Non voglio fare nessuna polemica, quelle non sono persone che tifano la Fiorentina o che amano il calcio, non c’entra niente il mio trasferimento. Sono persone che usano i social per offendere, ora penso al futuro della Juventus. La testa ora va al campo e alle gare importanti dei prossimi giorni”.