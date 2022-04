Juventus, ci sarà da stare “poco Allegri” se Max ripeterà anno rossonero

Il tecnico bianconero potrebbe chiudere a zero titoli

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri dopo il ko con l'Inter ha rimesso le cose a posto e la squadra bianconera ha messo di fila tre vittorie (una in Coppa Italia) e un pareggio (contro il Bologna). La sua squadra ha fatto meglio ma la stagione non è stata come si pensava ad agosto. Il tecnico toscano infatti potrebbe chiudere con zero titoli e nel suo passato bianconero dal 2014 al 2019 non era mai successo visto che ha messo in bacheca almeno due trofei. L’ultima volta che Max ha chiuso una stagione senza titoli era il 2014 e lui era un allenatore del Milan esonerato dopo un poker di Berardi. Vincere la Coppa Italia e dunque battere l'Inter a Roma gli consentirebbe di guardare con più fiducia al domani, di dare forza alla sua lettura di questo 2021-22, considerato una stagione di transizione, in cui bruciare i vecchi difetti - uno su tutti, le disattenzioni individuali -, ricostruire un’anima juventina e migliorare il gruppo. Sarebbe anche un buon motivo per "ammortizzare" i 7 milioni di euro che gli paga per questa stagione e per altre tre la proprietà.