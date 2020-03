Juventus, clamoroso: scudetto ai bianconeri? Agnelli ‘dice’ no con un like su Twitter

L’emergenza coronavirus ha messo k.o. i campionati di calcio. Tante le possibilità sull’assegnazione dei vari titoli nazionali. In Italia, una delle piste è quella di congelare la classifica e assegnare il Tricolore alla prima in vetta in questo momento.

Possibilità che vedrebbe la Juventus Campione d’Italia. Ma su Twitter, in risposta ad un messaggio di un tifoso che scriveva: “Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso se noi dicessimo ‘no grazie!‘”, è arrivata anche l’opinione della Vecchia Signora ed in particolare del presidente Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero ha messo il classico “Mi Piace” come a voler condividere l’idea di non accettare lo scudetto assegnato in questo modo.