Juventus, colpo da 50 milioni dal Brasile: ecco la nuova stella del calcio verdeoro

Si chiama Kaio Jorge e ha già attirato a sé l’interesse di molti top club. Nella lunga lista delle squadre interessate c’è anche la Juventus. Sempre attenta ai talenti emergenti, la Vecchia Signora ha messo gli occhi sul calciatore classe 2002 del Santos, legato al club da una clausola rescissoria da 50 milioni.

Attaccante veloce, abile nel gioco aereo e tecnicamente dotato. Il 18enne sta ripercorrendo le orme di un altro grandissimo brasiliano, Neymar. La cifra per strapparlo al Santos non spaventa, anche se in questo momento le priorità in casa Juventus sono altre. Paratici però non vuole farsi perdere l’occasione e rimane molto attento alle vicende legate al giocatore. Come il Real Madrid con Vinicius JR, anche la società torinese potrebbe trovare in Kaio Jorge un fenomeno per il futuro. Occhi aperti quindi per la nuova stellina del calcio verdeoro.