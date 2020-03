Juventus, completati i tamponi per il coronavirus a tutti i giocatori: ecco l’esito

La Juventus ha ultimato i tamponi ai propri tesserati. La Vecchia Signora aveva pensato di procedere cautamente con la verifica dello stato di salute di tutti i suoi giocatore dopo il caso di positività di Daniele Rugani e quello successivo di Blaise Matuidi.

Nella giornata di ieri l’annuncio che ha visto protagonista Paulo Dybala e la sua compagna, entrambi risultati positivi al Covid-19. Oggi, secondo quanto riportato da Sky, in casa Juventus sono stati completati tutti gli altri controlli. L’esito sembra far sorridere con tutti i calciatori risultati negativi al tampone per il coronavirus. Sorriso in casa Juventus, dunque, che limita i danni a solo tre giocatori.