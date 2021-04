Juventus, con Dybala una marcia in più. E quella dedica speciale…

La Juventus vince all’Allianz Stadium contro il Napoli e sorride per le reti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La Joya è stata decisiva con il suo sinistro che ha pietrificato Meret e ha regalato i tre punti ai bianconeri. Una rete che è valsa tre punti e una dedica molto speciale…

Juventus, la serata di Dybala

Tre punti d’oro per la Juventus in ottica classifica di Serie A, ma soprattutto una vera e propria iniezione di fiducia anche per i giocatori. In modo particolare per Paulo Dybala di nuovo decisivo per la Vecchia Signora. La rete dell’argentino è stata seguita da un’esultanza di gruppo ma soprattutto da una dedica molto speciale. Il numero 10, infatti, ha mostrato una maglia con una scritta per il compleanno di sua madre.

Ma la serata dello Stadium ha detto molto altro. Come riporta Opta, infatti, la Juventus viaggia ad una media di 2.3 punti a partita nelle 12 gare di questa Serie A in cui Dybala ha giocato. Un dato che, senza l’argentino, si abbassa a 1.8 nelle 17 gare disputate appunto senza di lui.