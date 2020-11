Juventus, con il Cagliari fascia da capitano a Cristiano Ronaldo anche se…

Cristiano Ronaldo ancora più leader della Juventus e la conferma potrebbe arrivare dal prossimo match di campionato dove, in assenza di Bonucci e Chiellini, il portoghese potrebbe indossare la fascia di capitano della squadra di Pirlo.

CR7 capitano anche se…

Stando a quanto riporta Tuttosport, domani sera nel match casalingo contro il Cagliari valevole per l’ottava giornata di Serie A, il fuoriclasse bianconero potrebbe portare al braccio la fascia da capitano considerate le assenze dei difensori centrali Chiellini e Bonucci, rispettivamente capitano e vice. Per Cristiano Ronaldo si tratterebbe della prima volta dall’inizio visto che in precedenza aveva avuto questo onore solo per qualche secondo dopo l’uscita di Bonucci nel match contro l’Udinese.

In alternativa, l’ambita fascia potrebbe essere consegnata a Cuadrado o Dybala seguendo il principio di “anzianità”. Il colombiano dovrebbe essere titolare mentre la Joya inizialmente dovrebbe partire dalla panchina.