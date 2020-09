Juventus, con lo Stadium a porte chiuse bianconeri perdono dai 2 ai 4 milioni a partita

In Serie A le perdite saranno ingenti per i club senza il pubblico allo stadio In termini di mancati incassi al botteghino, il buco sarà enorme specie per i club di primafascia. Come scrive Tuttosport, la Juventus in base alla partita soffre mancati ricavi da abbonamento, biglietteria e da servizi aggiuntivi gare per una cifra che va dai 2 ai 4 milioni di euro a incontro. Una voce che incide per circa il 15% sui ricavi operativi.

IL PIANO BOCCIATO

Come ormai noto, la Juventus aveva preparato un piano sicurezza per arrivare pronti alla partita contro la Sampdoria: dagli 8 mila ai 16 mila spettatori, arrivi scaglionati, controllo della temperatura, distanze, vigilanza continua tramite steward. Questo il progetto bianconero, che aveva ricevuto l’approvazione della Regione Piemonte, ma che non ha trovato il via libera del Governo. Sin qui i danni diretti. Ma le partite senza tifosi, specie a lungo andare, finiscono per svilire il prodotto, anche nella commercializzazione dei diritti tv.

CONTE DICE NO

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla festa del ‘Fatto Quotidiano’ toccando anche il tema del ritorno degli spettatori negli impianti sportivi. Netta la posizione di chiusura del Premier: “Nello stadio l’assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l’apertura la trovo inopportuna”.

