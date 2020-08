Juventus, concorrenza dalla Spagna per Milik

Al termine della stagione la Juventus si siederà per capire quali saranno gli innesti necessari per il gioco di Maurizio Sarri. Quello che è certo è che i bianconeri il prossimo anno dovranno fare a meno di Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino molto probabilmente tornerà in patria per vestire la maglia del River Plate, squadra che l’ha lanciato nel mondo professionistico. Ecco quindi che i bianconeri dovranno pensare al sostituto e Paratici ha già un nome in cima alla lista.

SIRENE SPAGNOLE PER MILIK

Il giocatore in questione è Arkadiusz Milik. Il centravanti classe 1994 non ha accettato le proposte di rinnovo di De Laurentiis e il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Napoli. La Juventus vuole approfittare della situazione per consegnare a Sarri quello che diventerebbe la punta titolare della sua Juventus, ma occhio all’inserimento dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il presidente De Laurentiis si sarebbe incontrato con Gil Marin, consigliere del club madrileno. La società spagnola ha parlato di un incontro informale, ma secondo alcune indiscrezioni i due avrebbero parlato anche della situazione di Diego Costa. Il patron azzurro per arrivare all’ex Chelsea potrebbe appunto giocarsi la carta Milik beffando così la Juventus.