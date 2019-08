Juventus, contro la Triestina basta un gol di Dybala: gol incredibile dell’argentino

La Juventus chiude il precampionato con il successo per 1-0 a Trieste contro la formazione di casa, la Triestina, allenata da mister Pavanel e che milita in Serie C. Senza Sarri, fermato da una influenza, i bianconeri trovano la vittoria con un gol straordinario di Paulo Dybala: gran dribbling in piena area di rigore, poi tocco delizioso col mancino a scavalcare il portiere avversario Offredi a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, però, l’argentino sbaglierà un calcio di rigore. Da annotare il debutto di Aaron Ramsey, entrato al 71′ per Bernardeschi, e le presenze degli uomini-mercato Higuain e Mandzukic, che hanno fatto il loro ingresso in campo poco prima. Un’ora di gioco anche per Danilo, arrivato da poco dal City.