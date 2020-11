Juventus, contro lo Spezia con un Chiesa in più e un ex big scommette su di lui

Oggi sul terreno dello Spezia la Juventus per vincere confida nell’estro di Federico Chiesa da poco agli ordini di mister Andrea Pirlo. L’ex della Fiorentina dopo la prova non del tutto positiva con il Barcellona in Champions League contro i liguri cercherà di riscattarsi. Claudio Marchisio, ex bandiera bianconera gli manda un messaggio: «Federico è un talento vero, italiano. Non aiuta il contesto, vale per tutti: c’è troppa pressione, che nasce dal mercato -riporta la Gazzetta dello Sport -. Non è giusto che uno come lui, che a Firenze lottava per la salvezza, costi 50-60 milioni. Poi arrivi in un club come la Juve e devi subito dimostrare: con cifre diverse, per loro sarebbe più facile. Con il Barça ha fatto male, come tutti, ma a Crotone, nonostante il rosso, ha offerto spunti e regalato l’assist. Dovrà trovare il modo di stare in campo: con la Fiorentina girava sui 60-70 metri, qui servirà giocare anche nello stretto. Cambia molto, ma lo aspetto: esploderà».