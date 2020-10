Juventus, Cristiano Ronaldo ancora positivo al Covid sbotta: “Il tampone è una ca…a!”

Cristiano Ronaldo con un post su Instagram sicuramente poco felice farà nuovamente arrabbiare il ministro dello Sport Spadafora con il quale ha già avuto un durissimo battibecco. L’attaccante della Juventus ancora positivo, ha postato una foto sui social in vista della partita tra Juve e Barça, sfogandosi in un commento sull’ennesimo test per il Covid-19. “Pcr is bullshit!“,”il tampone è una ca….a!”, ha scritto in un commento allo stesso post il portoghese. Risultato positivo al Covid-19 lo scorso 13 ottobre, prima di una partita di Nations League con il Portogallo, Ronaldo è tornato a Torino per trascorrere l’isolamento. Il doppio test effettuato il 27, però, aveva dato lo stesso esito, con la conseguenza che il portoghese è ancora indisponibile e salterà la sfida di stasera allo Stadium contro Messi. Ma Cristiano Ronaldo ha voluto informare tifosi e compagni sul suo stato di salute: “Sto bene e sono in salute! Forza Juve!” con tanto di emoticon motivazionali. Un altro elemento, però, non è passato inosservato.