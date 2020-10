Juventus, Cristiano Ronaldo ancora positivo e con il Barcellona non ci sarà

Non giungono dal Portogallo buone notizie per la Juventus e il tecnico Andrea Pirlo. La stampa lusitana annuncia che Cristiano Ronaldo ha effettuato un nuovo tampone ed è ancora positivo al coronavirus. Lo ha scritto il portale portoghese Correio da Manha, poi ripreso da Marca. La Juve non commenta e si limiterà a comunicare l’avvenuta negativizzazione di CR7. Se sarà confermato la positività, il portoghese salterà a questo punto la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma a Torino mercoledì 28 ottobre.