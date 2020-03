C’era anche Cristiano Ronaldo nella sessione di allenamento odierna tenuta dalla Juventus. L’attaccante è infatti rientrato dal Portogallo, dove si era recato nella giornata di ieri per stare accanto alla madre, ricoverata in ospedale a seguito di un malore. Il fuoriclasse ha preso regolarmente parte alla seduta assieme ai suoi compagni, anche se l’umore, ovviamente, non potrà essere stato quello dei giorni migliori.