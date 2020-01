Juventus, Cristiano Ronaldo: “Grande prestazione di tutti oggi. Tripletta? Serviva vincere per…”

Tripletta e grande prova di Cristiano Ronaldo oggi nella sfida vinta 4-0 con il Cagliari. L’asso della Juventus ha detto: «L’aspetto più importante è la prestazione e la squadra ha giocato molto bene. Sicuramente fa piacere segnare, ma al di là dei miei gol oggi dovevamo vincere e mettere pressione all’Inter. Non so se vedrò la partita contro il Napoli, noi dobbiamo stare tranquilli e pensare a fare del nostro meglio. Lo stiamo facendo: stiamo migliorando partita dopo partita, in difesa, a centrocampo e in avanti. Bisogna crescere sotto tutti gli aspetti».