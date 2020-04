Juventus, Cristiano Ronaldo ha deciso: ecco quale sarà il suo futuro

Nessuna rivoluzione in vista, Cristiano Ronaldo resta alla Juventus. Troverebbero conferma le recenti indiscrezioni sul futuro dell’asso portoghese corteggiato all’estero da diversi club.

L’attaccante bianconero non vuole cambiare, almeno per ora, squadra. Cristiano Ronaldo, secondo quanto scrive Tuttosport èin contatto con la società bianconera e si allena duramente a casa con l’obiettivo di riprendere presto le attività con il club torinese. No al Psg e soprattutto no all’offerta della MLS. CR7 rimane alla Juventus e ha tutta l’intenzione di restarci fino al 2022 avendo ancora due anni di contratto. Il suo obiettivo è vincere lo scudetto e tentare la scalata verso la conquista della Champions League.