Juventus, Cristiano Ronaldo infortunato e Pirlo spiega cosa è successo

L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo protagonista oggi all’Olimpico contro la Lazio è uscito nella ripresa sostituito da Dybala: non pare grave anche se il portoghese è uscito malconcio. In panchina a CR7 è stata applicata una fasciatura con il ghiaccio per sgonfiare la gamba e alleviare il dolore. I tifosi della Juve incrociano le dita: il campione di Madeira è stato anche convocato dal Ct del Portogallo per i prossimi impegni con la nazionale rossoverde. Pirlo a fine gara ha detto che si tratta di una distorsione alla caviglia e solo dopo gli accertamenti si potrà conoscere l’entità dell’infortunio.