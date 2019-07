Juventus, Cristiano Ronaldo mostra addominali da urlo

Che CR7 abbia un fisico fuori dal comune lo certificano i dati medici: ha solo il 7% di grasso corporeo e ben il 50% di massa muscolare. L’attaccante della Juventus su Instagram ha pubblicato una foto dove mostra i muscoli a tutti i suoi follower. Queste le sue mosse preferite: flessioni, panca piana per allenare i pettorali, bench dips per tricipiti, dorso e quadricipiti, trazioni alla sbarra per la schiena, tanti addominali e tante gambe, le più esplosive d’Europa. C’è tutto nella scheda personale di uno dei miglior atleti mai esistiti.