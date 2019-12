Juventus, Cristiano Ronaldo: “Problema al ginocchio superato. Con la Lazio…”

Prima gara a Marassi della sua lunghissima carriera, primo gol. E che gol per Cristiano Ronaldo, che ha deciso la sfida della sua Juventus in casa della Sampdoria (2-1 il finale per i bianconeri). Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport: “Contento per il risultato ottenuto, gli avversari hanno giocato bene ma noi siamo stati più forti – ha detto il campione portoghese -. La squadra ha avuto per me un grande atteggiamento, il gol è stato bello e sono contento di aver aiutato la squadra a portare a casa ai 3 punti. Adesso c’è la Supercoppa e sarà una finale, sarà una sfida al 50-50%: la Lazio è forte, ma abbiamo fiducia per fare bene. Vogliamo vincere, mi sento bene, il problema al ginocchio è alle spalle”.

