Juventus, Cristiano Ronaldo risponde alle critiche: “Nella vita è importante rialzarsi velocemente”

E’ stata probabilmente la settimana più difficile di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la brutta gara giocata contro il Porto dal fuoriclasse portoghese è equivalsa ad una pioggia di critiche che il calciatore ha commentato tramite un post su Instagram: “Non è tanto importante quante volte cadi nella vita, ma piuttosto quanto velocemente e più forte ti rimetti in piedi. I veri campioni non si spezzano mai! Siamo già proiettati sul match contro il Cagliari, sulla corsa per la lotta in campionato, per la finale di Coppa Italia e in tutto quello che possiamo ancora ottenere da questa stagione”. Sicuramente Cristiano Ronaldo non è il tipo di persona che si abbatte difronte a critiche e prestazioni insufficienti, la voglia di reagire di CR7 è pronta ad essere riversata in campo già domani nel match che vedrà la squadra di Pirlo impegnata a Cagliari.