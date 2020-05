Juventus, Cristiano Ronaldo torna in campo: la data

Cristiano Ronaldo si appresta a tornare alla Continassa. L’attaccante della Juventus sta terminando il periodo di isolamento e si prepara al grande ritorno nei campi della Juventus. Il fuoriclasse portoghese non ha mai smesso di allenarsi come più volte mostrato sui social, ma adesso è giunto il momento di tornare a fare sul serio.

Cristiano Ronaldo, la data del ritorno in campo

L’attesa è ormai quasi finita: Cristiano Ronaldo si allenerà alla Continassa da martedì prossimo. Il 19 maggio pare essere la data scelta dal portoghese per tornare a correre sul campo e, questa volta, anche con i compagni. Rientrato dal Portogallo lunedì 4 maggio, stanno scadendo le due settimane di quarantena obbligatoria a cui si devono sottoporre le persone, e anche i calciatori, per essere tornati in Italia dall’estero. La Juventus quindi, si appresta a ritrovare il suo campionissimo e non solo. Anche altri giocatori potranno tornare in campo: toccherà anche a De Ligt e Szczesny, poi Khedira e Matuidi e venerdì a Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo. Gli ultimi a tornare rivedersi a Vinovo saranno ovviamente Rabiot e Gonzalo Higuain, che sono rientrati in Italia rispettivamente giovedì e venerdì scorso.