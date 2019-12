Importante vittoria per la Juventus, che nella sedicesima giornata di Serie A ha battuto per 3-1 l’Udinese. Tra i protagonisti della gara Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Queste le sue parole al termine della gara: “La cosa più importante oggi era vincere, potevamo segnare di più, ma va bene così. Il tridente con Higuain e Dybala? Dobbiamo continuare così, lavorando in questo modo. Fiorentina-Inter? Vedremo cosa succederà”.