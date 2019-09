Juventus, crollo in borsa: perdita superiore al 7%, titolo sospeso per eccesso di ribasso

Non è stato un buon inizio di settimana per gli azionisti della Juventus. Nonostante in campionato e in Champions League non sia arrivata alcuna sconfitta, questo lunedì il titolo in borsa è crollato, registrando una perdita del 7,2%, cosa che ha portato inevitabilmente alla sospensione per eccesso di ribasso. In estate vi era qualche momento di ripresa, viste le varie voci di calciomercato, ma ultimamente le cose non sono andate molto bene, probabilmente anche a causa della pubblicazione di venerdì scorso del bilancio della società per quanto riguarda la stagione 2018-19, quando si è parlato molto della perdita di 39,9 milioni di euro. A questo bisogna aggiungere anche la decisione da parte del Consiglio d’Amministrazione di proporre agli azionisti un aumento di capitale da 300 milioni di euro. Non tutti potevano esserne entusiasti, anzi.