Juan Cuadrado, in futuro, potrebbe lasciare la Juventus. L’esterno colombiano, a Torino dall’estate 2015, ha infatti rivelato di avere il desiderio di chiudere la carriera in patria. Queste le sue parole durante un’intervista rilasciata ad ESPN.

COLOMBIA – “Ho valutato l’idea di tornare in Colombia, ma ancora non so a che età. Vorrei poter chiudere la carriera giocando un anno con l’El Poderoso, la squadra che mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere”.

JUVENTUS, CHIELLINI RACCONTA L’ISOLAMENTO