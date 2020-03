Juventus, Cuadrado: “Siamo tranquilli, Rugani e Matuidi stanno meglio”

I giocatori e lo staff della Juventus stanno osservando un periodo di isolamento dopo i casi di positività di Rugani e Matuidi. I due giocatori sono asintomatici e ora si trovano in quarantena domiciliare. Dopo la scoperta la Juventus aveva messo in isolamento ben 121 persone tra dipendenti ed atleti.

BUONE NOTIZIE – Da Torino però arrivano anche notizie positive e a portarle è il colombiano Juan Cuadrado. Intervistato da Espn l’esterno ha parlato delle condizioni di salute dei suoi due compagni: “Siamo tranquilli perché i nostri compagni stanno molto meglio e ci stiamo attenendo alle raccomandazioni del governo”. Come molti colleghi poi, l’ex Fiorentina ha lanciato un appello: “La gente non prenda questo virus alla leggera, non creda che non succeda nulla. E meno stiamo in luoghi dove ci sono tante persone, meglio è. Laviamoci le mani e restiamo a un metro di distanza dagli altri”.