Juventus, Cuadrado: “Siamo una famiglia, spero di rimanere qui ancora a lungo”

Il nome di Juan Cuadrado potrebbe essere inserito dalla Juventus nella trattativa per arrivare a Mauro Icardi, attaccante in forza al Paris Saint-Germain ma di proprietà dell’Inter. Il colombiano, tuttavia, non sembra avere alcuna intenzione di lasciare Torino, come emerso nel corso di un’intervista a RCN.

JUVENTUS – “Io sono molto contento di stare alla Juventus, è un grandissimo club: siamo una famiglia e mi ha aiutato molto dopo l’esperienza al Chelsea. I bianconeri ti rendono tutto più semplice, anche nella vita di tutti i giorni: spero di rimanere a Torino ancora a lungo”.

