Juventus, Cuadrado: “Taglio agli stipendi? Giusto dare esempio”

In quanto al taglio agli ingaggi in Serie A, la Juventus è stata sicuramente la squadra che ha cercato di tracciare la via da seguire. In verità, il tema stipendi è tutt’ora un rebus. La Lega aveva pubblicato una bozza di accordo con le società, bocciata però dal presidente AIC Tommasi che ha parlato di un non accordo.

CUADRADO – Raggiunto dai microfoni di SkySport il laterale bianconero ha parlato proprio di questo tema: “Il capitano ha parlato con la società e ha comunicato a noi nella chat comune. In un momento difficile come questo è normale che ognuno di noi dia il suo contributo. E speriamo di essere un esempio per gli altri”.

QUARANTENA – Il colombiano ha poi parlato di come sta passando questo periodo di quarantena: “Era da tanto tempo che non passavo 24 ore con la mia famiglia e giochiamo, disegniamo, conosciamo meglio i nostri figli”.