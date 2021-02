Juventus, Danilo: “Con il carattere ci siamo ripresi dalla sconfitta contro l’Inter”

La Juventus sembra essersi lasciata alle spalle la sconfitta contro l’Inter. Dopo il k.o. i bianconeri hanno conquistato la Supercoppa italiana e si sono rilanciati in campionato. Ora arriva la sfida contro la Roma. Il difensore Danilo commenta il momento della squadra ai microfoni di Sky Sport: “Secondo me è una delle squadre più forti in Italia, hanno un buon allenatore e dei giocatori di qualità. Quindi sì, possono vincere lo Scudetto. La sconfitta contro l’Inter è stata dura per noi, ma da un paio di partite stavamo giocando bene, con un bell’atteggiamento. Secondo me, le squadre che credono nel proprio gioco, sono quelle che da una sconfitta imparano qualcosa e cambiano atteggiamento ed è quello che abbiamo fatto”.

RUOLO

Danilo parla anche del suo ruolo sotto la gestione di Andrea Pirlo: “Sono un difensore, però mi piace partecipare di più alla costruzione del gioco per far uscire la palla pulita per il centrocampo e per i giocatori che giocano più avanti. Non so quale ruolo mi piace di più, posso solo dire che voglio partecipare alla fase di costruzione”.