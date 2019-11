Juventus, Danilo: “CR7 dice che con lui il Brasile avrebbe cinque Mondiali in più”

Ai microfoni di DAZN in Brasile, ha parlato il difensore della Juventus Danilo, soprattutto circa Cristiano Ronaldo: “Lo conosco da Madrid, è stato molto bello ritrovarlo alla Juventus. Ha grande attenzione ai dettagli, con poi la sua qualità spiega i risultati che ha ottenuto in carriera – ha detto l’ex Manchester City, 28enne -. Cosa mi dice? Che se avesse giocato per il Brasile avremmo già cinque Coppe del Mondo in più. Devo confessare che mi sono fermato, ad un certo punto, a pensare a questa cosa”.

Sulla ragione per cui ha preferito, nel 2015, il Real Madrid al Barcellona: “I blaugrana avevano mostrato interesse, così ho chiesto a mio padre al telefono dove sarei dovuto andare. Lui mi ha risposto che il Real sembrava un club più serio, così ho scelto di trasferirmi là ed è stata un’esperienza molto piacevole”.