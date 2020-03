Juventus, Danilo e Alex Sandro in Brasile: terminato l’autoisolamento

Piano piano, parecchi giocatori della Serie A stanno terminando il periodo di auto-isolamento iniziato dopo i primi casi di positività nel nostro campionato. Sono in tanti gli atleti che hanno deciso di ritornare nei propri paesi di origine per stare vicino alle rispettive famiglie.

IN BRASILE – Dopo Godin, anche due giocatori della Juventus raggiungono il Sud America. Si tratta di Alex Sandro e Danilo. I due hanno terminato il periodo di auto-isolamento imposto dal club dopo la positività di Rugani e hanno lasciato l’Italia. Una volta tornati in Brasile, dovranno scontare altri 14 giorni in quarantena. Nella rosa bianconera, anche Ronaldo e Dybala si trovano in quarantena nei loro paesi di origine.