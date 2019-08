La Juventus batte il Napoli 4-3 nell’anticipo serale del sabato. Una delle reti porta la firma di Danilo. L’esterno brasiliano ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto felice per il gol. Sto ritrovando la forma migliore. Non ho sentito cosa mi hanno detto, in occasione del gol ho solo pensato a correre dato che avevo molto spazio davanti a me. Ci abbiamo creduto fino alla fine e non abbiamo mai mollato. Questo è l’importante di questa serata”.