Juventus, Danilo lancia Kaio Jorge: “Tecnica sopra la media”

Danilo avverte la Juventus: Kaio Jorge è davvero un acquisto eccezionale e meriterebbe più spazio

La Juventus lo ha acquistato con l'obiettivo di sgrezzarlo per averlo al top nelle prossime stagioni. Kaio Jorge promette bene, ma finora non ha ancora inciso. Il compagno di squadra Danilo racconta le sue impressioni a Goal Brasil: "E' un giocatore che tiene bene la palla, ha tecnica ed è sopra la media, ha una tempistica di passaggio molto interessante. Un attaccante non e solo difendere e scaricare la palla. Si tratta anche di sapere tenere palla e di aspettare il movimento per poi ridare la palla. Lui ha tutti i tipi di tempismo, è entrato alla fine di una partita quando la squadra aveva bisogno di lui ed ha tenuto la palla con carattere, non ha perso, ha subito un fallo e ha portato entusiasmo. Sono molto curioso di vederlo giocare di più. Spero che possa adattarsi il più rapidamente possibile alla Juventus, sono sicuro che tutti sarebbero contenti di lui".