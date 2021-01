Juventus, Danilo: “Niente scuse, i veri campioni vogliono migliorare sempre”

Il momento è delicato per la Juventus. La formazione bianconera si trova costretta a dover inseguire dopo tanti anni di dominio in campionato. I campioni d’Italia in carica si trovano a dieci punti di distacco dal Milan capoclassifica. E domani c’è la Supercoppa italiana contro il Napoli, che potrebbe dare risposte importanti.

REAZIONE

In conferenza stampa è intervenuto Danilo. Il difensore ha spiegato il suo punto di vista”Non siamo qua per cercare alibi e scuse. Quelli che non ci sono ci mancano ma abbiamo calciatori che possono fare bene. Sicuramente non sono contento per Demiral e per De Ligt che ci mancano, ma se guardi abbiamo giocato quasi ogni settimana così. Siamo preparati, Giorgio è tornato benissimo e gli ho fatto i complimenti perché ha fatto una grandissima partita. Abbiamo una voglia immensa di lavorare e migliorare. Giocando ogni tre giorni non è facile essere solidi ma stiamo cercando di lavorarci. Quando dietro siamo sicuri c’è più tranquillità per lavorare bene davanti. Siamo delusi ma niente alibi. Sappiamo che non abbiamo fatto bene ma dobbiamo lavorare per evitare che non succeda più. I campioni sono quelli che fanno bene ogni settimana. dobbiamo migliorare ma vedo che c’è voglia”.