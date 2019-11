Juventus, Danilo: “Sarri? Molto simile a Guardiola. Ecco perché”

Prima stagione alla Juventus per Danilo, prelevato in estate dal Manchester City. Della nuova avventura, a Globoesporte, il difensore brasiliano ha così parlato.

TORINO – “Torino è molto diversa da Manchester: i tifosi sono più caldi e ti fermano per strada. Mi fanno sentire il loro affetto. Il gioco? In Italia è più tattico, mentre in Inghilterra è più intenso”.

SARRI E GUARDIOLA – “Sarri ha idee moderne, gli piace giocare con una difesa alta e mantenendo un buon possesso palla. Per me è stato un gran cambiamento, ma mi trovo a mio agio. Lui e Guardiola sono molto simili, soprattutto per quanto riguarda la cura maniacale della tattica e dei movimenti. Sarri, però, è più elastico di Pep: concede maggior libertà individuale”.