Juventus, De Ligt: “All’Ajax mi sentivo invincibile, qui invece…”

Trasferta in Bielorussia vincente per l’Olanda. Gli orange, nella gara valevole per le qualificazioni ad Euro 2020, si sono imposti per 2-1 grazie alla doppietta di Wijnaldum. Al termine della gara, come raccolto da calciomercato.com, ha parlato il difensore della Juventus Matthijs de Ligt.

CONDIZIONE – “Ancora non sono al meglio, ma più giocherò e più mi avvicinerò alla miglior condizione. Posso solamente continuare a lavorare duro, facendo del mio meglio e imparando dai miei compagni di squadra. All’Ajax mi sentivo invincibile, adesso invece un po’ meno. Rispetto allo scorso anno ho un po’ meno fiducia. Alla Juve è tutto nuovo, ma sto lentamente migliorando”.