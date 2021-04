Juventus, De Ligt amaro: “Siamo delusi, a Firenze dovevamo vincere”

De Ligt si è soffermato sul momento della Juve, reduce dal pareggio contro la Fiorentina

DE LIGT - Per non fallire clamorosamente l’obiettivo Champions i bianconeri dovranno vincere contro l’Udinese, gara in programma domenica alle 18. Sul momento della squadra ha parlato MatthijsDeLigt, intervistato da Sky Sport: "Siamo delusi. A Firenze dovevamo vincere, ma non è successo. Dobbiamo fare di più per riuscire a conquistare i tre punti, sono fondamentali per il finale di stagione. Serve più intensità e più coraggio, anche col pallone tra i piedi. Se prima puntavano allo scudetto, adesso vogliamo arrivare secondi. La squadra è forte e ha tutto per lottare per la vetta, ma adesso che non possiamo più farlo dobbiamo dare tutto per il gradino più basso".