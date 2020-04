Juventus, De Ligt già in partenza? Il Real Madrid lo aspetta

Le voci di mercato non cessano mai. Anche in questo momento di crisi calcistica, non mancano le indiscrezioni su quello che sarà il prossimo mercato. Nonostante sarà quasi sicuramente un mercato molto ridimensionato, tanti procuratori cercheranno di piazzare i propri giocatori nei club più ambiti.

DE LIGT – Il Real Madrid è sicuramente uno dei club più ambito dai calciatori. La dirigenza blanca sta cercando di rinnovare una rosa che ha vinto tutto e ha bisogno quindi di stimoli. Per questo motivo, secondo quanto dichiarato dalla testata spagnola ABC Mino Raiola starebbe cercando di portare il difensore bianconero De Ligt a Madrid. Operazione complicata visto che il difensore è appena arrivato a Torino e stava sicuramente migliorando dopo un inizio di stagione non al meglio.