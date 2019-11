Juventus, De Ligt: “Non mi pento di aver scelto i bianconeri”

Un inizio di stagione non dei più semplici per Matthijs de Ligt. Il difensore della Juventus, arrivato in estate dall’Ajax, ha spesso offerto un rendimento non all’altezza delle aspettative, suscitando qualche critica da parte di appassionati ed addetti ai lavori. Difficoltà che secondo Patrick Kluivert, attuale responsabile del settore giovanile del Barcellona, avrebbero fatto sì che l’olandese stia già rimpiangendo la scelta di preferire i bianconeri ai blaugrana. Affermazioni che hanno suscitato l’immediata risposta di De Ligt, che ha così affermato a Voetbal Primeur.

NESSUN PENTIMENTO – “Io non mi pento affatto di aver scelto la Juventus. Vengono dette e scritte tante cose e se a parlare è uno come Kluivert può sembrare che la cosa sia vera, ma la sua è solamente una supposizione”.