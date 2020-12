Juventus, De Ligt non si tira indietro: “La Serie A è la sfida giusta per me”

Un anno fa Matthjis De Ligt approdava in Serie A tra dubbi e grandi aspettative. L’olandese proveniente dalla scuola dell’Ajax aveva accettato la corte della Juventus per provare a vincere anche lontano dalla propria comfort zone. A distanza di dodici mesi, il difensore centrale ha mostrato una crescita davvero notevole dopo un inizio contraddistinto da diverse difficoltà. E ora è uno dei pilastri su cui la Vecchia Signora può appoggiarsi.

SFIDA

De Ligt ha parlato della sua avventura in bianconero ai microfoni di The Athletic: “È una grande sfida per un difensore mettersi alla prova in Italia da non italiano. Personalmente mi piacciono molto le sfide e ho pensato che la Serie A fosse il campionato migliore per me: non mi sono mai pentito della scelta e sono contento”.