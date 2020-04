Juventus, De Ligt: “Non volevo fare il difensore. Bonucci e Chiellini fra i migliori al mondo”

Matthijs De Ligt è stato sicuramente il colpo dell’estate per la Juventus. Dopo una stagione perfetta all’Ajax, il centrale olandese è arrivato a Torino con tante aspettative. L’inizio di stagione non è stato dei migliori, ma De Ligt ha dovuto abituarsi ad un calcio diverso e sicuramente più tattico.

CENTROCAMPISTA – Durante un’intervista rilasciata a Champions Journal il difensore ha parlato della sua brevissima carriera affermando di non aver giocato solo in difesa: “Ho giocato molto a centrocampo, ho segnato qualche gol, ho fornito assist, e poi all’improvviso mi hanno detto che sarebbe stato meglio per la mia carriera tornare indietro di una posizione. All’inizio pensavo: ‘Non mi piace fare il difensore’, ma ora comincio a capire che il modo in cui sono stato cresciuto come centrocampista mi sta aiutando. Quindi, sono davvero felice che questo sia stato lo sviluppo che ho dovuto affrontare.

BONUCCI E CHIELLINI – L’olandese ha poi parlato dei suoi compagni di reparto, Bonucci e Chiellini: “E’ bello giocare con uno dei migliori giocatori del mondo. E credo che siamo un buon duo. E ora alla Juventus con Bonucci e Chiellini, ci sono difensori con molta esperienza che sanno cosa tratta giocare in difesa. Cerco di imparare da loro”.