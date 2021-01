Atro calciatore positivo al Covid -19 dopo Alex Sandro e Cuadrado. E’ il difensore olandese De Ligt. Questo il comunicato del club bianconero: Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Matthijs De Ligt. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Juventus lo perde sicuramente per la partita con il Sassuolo ma spera di averlo per l’Inter.