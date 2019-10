Juventus, De Ligt respinge le critiche: “Fatta buona prestazione. Troppa palestra? Un falso mito…”

Vittoria sofferta, quella ottenuta ieri sera dalla Juventus contro la Lokomotiv Mosca nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una doppietta di Dybala ha permesso ai bianconeri di ribaltare l’iniziale svantaggio, arrivato a causa di una sbavatura di Matthijs de Ligt. Ma il difensore olandese, tornando sul match, ha voluto respingere le critiche.

PRESTAZIONE – “Credo di aver fatto una buona partita: sono stato solido e non ho fatto troppi errori. Ho dovuto fare semplicemente il mio lavoro, che è quello di difendere. La Lokomotiv non ha quasi mai tirato in porta. Faccio troppa palestra? All’Ajax ne facevo più che alla Juventus, è un falso mito. Le critiche, in ogni caso, non le leggo”.